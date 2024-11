Thiago Motta: “Derby? Partita speciale, dobbiamo dare il massimo. Douglas Luiz e Nico Gonzalez sono out”

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Torino in programma sabato sera alle 20:45. Il tecnico della Juventus ha parlato delle condizioni dei suoi, reduci da una buona partita in Champions League contro il Lille, e dell’emozione di giocare un derby.

Che partita sarà?

“Sensazioni buone, perché vedo la squadra bene con il solito atteggiamento giusto. C’è un’atmosfera speciale con i nostri tifosi e vogliamo dare il massimo per fare una grande partita”.

Sul derby?

“Il derby è importante perché sappiamo che la città lo vive in maniera intensa. Sono partite belle da giocare e dobbiamo fare il nostro massimo per portare la partita dalla nostra parte”.

Come state fisicamente?

“Fisicamente molto bene. Abbiamo avuto 3 giorni di recupero. Questo è importante e vedo molto bene la squadra. Ho fiducia in tutti. Domani entreremo al 200% in partita”.

Su Bonucci?

“Abbiamo parlato del suo futuro da allenatore. Lo conosco da molto tempo, perché abbiamo giocato insieme. Per noi è un privilegio la sua visita. In difesa stiamo lavorando bene, ma possiamo ancora crescere”.

Ha avuto modo di conoscere la città?

“Onestamente vivo poco la città. Però mi sento un privilegiato, perché durante tutta la mia carriera ho avuto la fortuna di vivere in città bellissima. Oggi sono un privilegiato di essere in una grande squadra e vivere in una grande città. Sono stato fortunato”.

Le caratteristiche per avere la fascia da capitano della Juve?

“Tutto. Deve avere tutto. Il capitano deve trasmettere quello che siamo in questo momento”.

Come sta Douglas Luiz?

“Douglas è venuto per una mia richiesta a Lille. Ieri non si è sentito al 100% e ho deciso di non volerlo rischiare. Nico non sarà disponibile. Invece ci vorrà più tempo per Milik e Bremer. Da valutare anche Adzic”.