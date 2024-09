Thiago Motta: “Rouhi ha fatto molto bene. Non è facile giocare nella Juve”

In conferenza stampa dopo la vittoria contro il Genoa, alla presenza del nostro inviato, Samuel Tafesse, il tecnico bianconero, Thiago Motta, ha commentato la gara e la prestazione di una delle grandi sorprese della formazione titolare, già annunciata alla vigilia, Jonas Rouhi.

Thiago Motta: “I nostri tifosi ci stanno dando energia ed entusiasmo”

Di seguito la domanda posta da Tafesse:

Un giudizio sulla partita di Rouhi e se si senti dedicare questa vittoria ai tifosi, che per colpe non loro non hanno potuto assistere alla gara.

“Nonostante sia stata la prima partita con la squadra, Jonas ha fatto molto bene. Non è facile giocare nella Juventus, ma abbiamo calciatori che sono capaci di farlo, nonostante l’età e l’esperienza. Dimostrano di poter partecipare e questo fa bene al gruppo. Vogliamo sempre vincere, perché è questo il nostro lavoro, ma anche per i nostri tifosi, che sono tanti e stanno portando tanto entusiasmo ed energia ad un gruppo che sta lavorando bene. Bisogna continuare ad affrontare una partita dopo l’altra e bisogna farlo al massimo, con questo atteggiamento, con questo gioco, per vedere cosa siamo capaci di fare”