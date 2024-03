Thierry Henry esalta l’Inter: “Se li incontri, sei nei guai. Ammiro molto Inzaghi”

L‘Inter in questa stagione sta ammaliando chiunque, e non solo in Italia. A elogiare l’Inter nelle ultime ore è stato l’ex campione del Mondo Thierry Henry che ha speso belle parole per i nerazzurri e per Simone Inzaghi. “Seguo Inzaghi da tanto tempo, da quando allenava la Lazio. Se lo incontri in una partita di Coppa, sei nei guai, come nella finale con il Manchester City”.

Inter, parole d’amore di Henry per Inzaghi e la squadra

Henry ha poi speso parole di elogio soprattutto per l’organizzazione tattica che l’allenatore ex Lazio sta proponendo in questi mesi: “Quello che mi piace di Inzaghi è che preferisce utilizzare due centravanti – spiega – Se sei l’Arsenal o il Manchester City, rimani con la palla così a lungo che, come hai detto, a volte è un 3-7, e se giochi contro una squadra le cui ali non sono aperte diventa molto difficile e mi piace come è pensato questo 5-3-2 dell’Inter soprattutto se guardiamo a centrocampo dove hai Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan che quando hanno la palla sono bravi a giocarla”.

In conclusione ha analizzato la fase offensiva dei nerazzurri: “C’è Lautaro Martinez che torna e Thuram che occupa le fasce quando Dimarco non rientra oppure Dumfries o Darmian – prosegue – in questo modo hanno segnato due gol così contro la Juve fuori casa e il Milan in casa con Thuram”. Henry sembra letteralmente folgorato dall’idea di gioco dei nerazzurri: “Se giochi con il 5-4-1, perché a molte squadre piace giocare con un attaccante, e le ali non sono aperte, quando mandi la palla a quell’attaccante questo può solo trattenerla“.