Top Volley Cisterna, ecco Randazzo: “Carico a mille per questa nuova avventura”

Luigi Randazzo è il nuovo schiacciatore della Top Volley Cisterna

Luigi Randazzo è il nuovo schiacciatore della Top Volley Cisterna e sarà a disposizione di coach Lorenzo Tubertini per la prossima stagione di Superlega. Il classe ’94 ha parlato durante la presentazione ufficiale: “Mi piacciono molto le sfide e sono molto motivato e carico per questa nuova avventura in una società che si è affermata nel tempo e che ora ha un progetto importante, questo tipo di cose mi piacciono da morire. Gli attributi non mi mancano e sono consapevole che questa sarà una stagione importante per me: siamo alla vigilia delle Olimpiadi e con gli Europei da giocare, io voglio dimostrare il mio valore e per farlo darò il massimo con i miei nuovi compagni di squadra, poi come tutti i ragazzi del sud Italia mi piace molto fare gruppo e giocare molto anche per gli altri”

Le parole di Randazzo sulla dirigenza della Top Volley

“Voglio rilanciarmi ancora di più perché in molti mi davano per spacciato dopo l’infortunio, così io ho voluto rispondere sul campo e per recuperare andavo ad allenarmi anche un’ora prima degli altri giocatori: ora vedo le cose in maniera diversa e mi sento ancora più forte sia tecnicamente sia di testa. Li ringrazio perché quando ci siamo visti e abbiamo parlato mi hanno caricato a mille e ora ho ancora più voglia di tornare a fare gli allenamenti con la squadra”

Ecco la carriera e il palmares di Luigi Randazzo

Luigi Randazzo

Schiacciatore

Catania

30/4/1994

Altezza 198 cm

2019/2020 A1 Top Volley Cisterna

2019/2020 A1 Kioene Padova

2018/2019 A1 Kioene Padova

2017/2018 A1 Kioene Padova

2016/2017 A1 Calzedonia Verona (dal 29/11/2016)

2016/2017 A1 Cucine Lube Civitanova (fino al 28/11/2016)

2015/2016 A1 Exprivia Molfetta

2014/2015 A1 Altotevere Città di Castello – Sansepolcro

2013/2014 A1 Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

2012/2013 A1 Cucine Lube Banca Marche Macerata

2011/2012 A1 Lube Banca Marche Macerata

2010/2011 A1 Lube Banca Marche Macerata (dal 25/11/2010)

2008/2011 Giov. Lube Banca Marche Macerata

PALMARES

Club

Challenge Cup 2010/11

Junior League 2013

Nazionale

World League: Bronzo 2014

Grand Champions Cup: Argento 2017

Credits: “Comunicato stampa Top Volley Cisterna”