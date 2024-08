Torino-Atalanta, le ultimissime sulle formazioni

Gasperini si affida ancora a Retegui, autore di una doppietta a Lecce, supportato da Brescianini, anch’egli in doppia rete nella sfida d’esordio, con De Ketelaere alla sue spalle. A centrocampo Pasalic con Ederson. De Roon in difesa, con Hien e Djimsiti. Vanoli con Zapata e Sanabria in avanti.

Torino-Atalanta, le probabili formazioni: