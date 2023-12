Torino e Empoli chiuderanno il sabato di Serie A con il match delle 20.45. All’Olimpico Grande Torino ci si aspetterà un partita dove le due squadre lotteranno per ottenere il massimo risultato; soprattutto per la squadra allenata da Andreazzoli visto il penultimo posto occupato in classifica e la necessità di fare punti per uscire dalla zona calda. Ma la squadra di Juric invece non sarà da meno, visto il periodo altalenante di risultati e la voglia di ritrovare quella continuità che manca da tempo.

Dove vederla:

Il match, in programma sabato alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino, sarà trasmesso in tv da Sky, Dazn e in streaming da Sky Go, Dazn e Now.

Probabili formazioni:

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Juric.

Empoli (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Kovalenko, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Shpendi, Cancellieri. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.