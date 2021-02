Torino-Genoa finisce 0-0

Allo Stadio Olimpico Grande di Torino la gara tra i granata e il Genoa finisce in parità. Uno 0-0 che fa comodo, anche se tre punti avrebbero fatto più piacere, soprattutto al Torino, in netta difficoltà. Una partita con bassi toni dove solo un palo e qualche tiro pericoloso hanno tenuto col fiato sospeso. Per il Torino quinto pareggio di fila, per il Grifone si ferma la serie fatta di 3 vittorie consecutive.

Davide Ballardini: “Testa già alla prossima partita”

A fine gara parla Davide Ballardini a Sky Sport: “Noi proviamo sempre a fare la partita. Il Torino ha giocatori di grande forza e personalità e credo che oggi siamo stati bravi avendo 3 palle gol chiare. Sappiamo anche soffrire perché avevamo davanti una squadra forte con giocatori fisici e bravi a tenere la palla. E’ stata una partita equilibrata, ma siamo riusciti a dar fastidio a questo Torino”. Sulle ambizioni del suo Grifone afferma: “Io credo che l’ambizione sia quella di giocare una buona partita sabato prossimo. Tutte sono molto impegnative e questa è la nostra ambizione“. Il tecnico parla anche di Rovella, acquistato dalla Juventus ma che resterà fino al termine del campionato in forza al Genoa: “Oggi ha fatto una grandissima partita, di interdizione e qualità. Ha ancora tanto da imparare perché ha 20 anni, ma ha soprattutto la serietà giusta. E’ un ragazzo straordinario, semplice, pulito. Da qui in avanti non potrà far altro che migliorare. E’ un bene averlo ora e sarà un bene per chi lo allenerà da qui in avanti perché è un ragazzo capace”.