Torino-Juventus, è il derby della Mole | Le formazioni

E’ il grande giorno di Torino – Juventus, si gioca il derby della Mole. I granata sperano nel colpaccio e di assicurarsi la stracittadina, la Juve vuole i tre punti per restare vicina al Milan sperando di riprendersi il secondo posto in classifica. Juric si affida in attacco alla coppia Zapata-Sanabria, Allegri punta forte su Vlahovic e Chiesa.

Le formazioni di Torino-Juventus

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.