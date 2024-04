Torino-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

La Juve è tornata a vincere in stile Allegri ma il derby è sempre una partita a sé e Juric ha la possibilità di sfatare il tabù

Il derby della Mole regala sempre una sfida interessante che vive spesso sul filo dell’equilibrio. Negli ultimi 5 match tra Torino e Juventus sono arrivate 4 vittorie per i bianconeri (compreso il 2-0 dell’andata) e un pareggio per 1-1 allo Stadium il 18 febbraio 2022. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN sabato 13 aprile alle ore 18.

Probabili formazioni Torino-Juventus

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri