Calciomercato Juventus, interesse dell’Atletico per Rabiot

Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione, questa è l’ipotesi che rivela “Calciomercato.it”. L’Atletico Madrid sarebbe interessato ad acquistare il centrocampista francese che più volte è stato a un passo dall’addio in bianconero.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri che Rabiot andrà alla corte del Cholo

Rabiot ha ribadito più volte che vorrà sentire le offerte del club bianconero, ma qualora non fossero soddisfacenti, il francese avrebbe la Spagna nel suo prossimo futuro. Per questo motivo l’Atletico Madrid di Simeone sarebbe molto interessato, perchè rincarna tutte le doti tecniche del centrocampista che piace molto al Cholo. Non solo Atletico, ma anche il Barcellona sarebbe interessato a Rabiot. La decisione finale la sapremo solamente in estate.