Torino-Lazio, tutte le info sui biglietti

Al via la vendita dei biglietti per Torino-Lazio.

Mese importante per i ragazzi di Sarri. Prima il Cagliari in campionato, poi il Bayern Monaco in Champions League. A seguire il Bologna ed infine le ultime due sfide di Febbraio con Torino e Fiorentina.

Torino-Lazio, al via la vendita dei biglietti

Così la società biancoceleste annuncia l’inizio della vendita dei biglietti per la sfida contro gli uomini di Juric:

“La SS Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A TIM Torino-Lazio di giovedì 22 febbraio delle ore 20:45, presso lo Stadio Olimpico “Grande Torino”.

Questa è la modalità di vendita:

– capienza del Settore Ospiti: 1.489 posti;

– prezzo del tagliando: 20 € più commissioni;

– canali di vendita: on-line

– punti vendita del circuito Vivaticket .

Le vendite chiuderanno alle ore 19:00 di mercoledì 21 febbraio.

A seguito delle determinazioni dell`ONMS del 7 febbraio non vi sono limitazioni di vendita”.