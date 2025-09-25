Torino-Pisa, le ultimissime sulle formazioni

Le scelte di Baroni e Gilardino

Baroni pronto al tridente. Granata avanti con Ngonge e Vlašić ai lati di Zapata. In mezzo al campo spazio a Casadei accanto ad Anjorin, supportati sugli esterni da Pedersen e Biraghi. In difesa Coco, Maripan e Ismajli.

Torino-Pisa, le probabili formazioni:

TORINO (3-4-3): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Pedersen, Anjorin, Casadei, Biraghi; Ngonge, Zapata, Vlašić. All. Baroni

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. All. Gilardino