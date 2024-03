Torna SportPaper TV, domani sera alle 21.30 su RadioRoma Television

Domani sera torna SportPaper TV, con Roberta Pedrelli

Nuova puntata di SportPaper tv, domani sera a partire dalle ore 21.30 nuovo appuntamento con i 90 minuti di calcio tutti da vivere, con Roberta Pedrelli. In studio ci saranno il direttore di SportPaper Daniele Amore, l’agente Fifa Adriano Tommasi ed i giornalisti Gabriele Ziantoni e Gianluca Boserman. Live dal ritiro della Nazionale azzurra, con occhi puntati sulle parole rilasciate da mister Spalletti in conferenza stampa. Una puntata da non perdere. Disponibile anche in streaming su www.sportpaper.tv