Sfida importante per il Tottenham. Gli Spurs in campo con il 4-3-3. In difesa, davanti a Vicario, spazio a Dier e Davies, come centrali, sostenuti da Porro e l’ex Udinese Udogie sulle fasce. In mezzo al campo il trio composto da Sarr, Hojbjerg e Bentancur. In avanti, ai lati del terminale offensivo, Johnson, dentro Kulusevski e Son sugli esterni. Nei Villans non manca Zaniolo.

Le probabili formazioni:

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Dier, Davies, Udogie; Sarr, Hojbjerg, Bentancur; Kulusevski, Son, Johnson. All. Postecoglou.