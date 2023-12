Tottenham-Bournemouth, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il Tottenham Hotspur Stadium sarà teatro di un’interessante sfida di Premier League tra il Tottenham e il Bournemouth il 31 dicembre. Il Tottenham, dopo una deludente sconfitta per 4-2 contro il Brighton, cerca di tornare alla vittoria, mentre il Bournemouth, in forma straordinaria, spera di continuare la sua impressionante serie di risultati.

Tottenham-Bournemouth, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Tottenham è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno all’1.77 su snai e 1.81 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno a quota 4.25 mentre una vittoria del Bournemouth (segno 2) si trova anche quota 3.80. Ecco la comparazione quote di Tottenham e Bournemouth dei bookmakers:

Snai : Tottenham (1): 1.77 Pareggio (X): 4.25 Bournemouth (2): 3.75

: Gol Gol : Tottenham (1): 1.79 Pareggio (X): 4.30 Bournemouth (2): 3.80

: Sportbet : Tottenham (1): 1.81 Pareggio (X): 4.26 Bournemouth (2): 3.78

Momento Tottenham

Il Tottenham, dopo tre vittorie consecutive, ha subìto una battuta d’arresto contro il Brighton, scendendo al quinto posto in classifica, a solo un punto dalla qualificazione alla Champions League. Per la partita contro il Bournemouth, il Tottenham sarà privo di Whiteman, van de Ven, Maddison, Bentancur, Solomon, Sessegnon, Perisic e dello squalificato Bissouma. Destiny Udogie dovrebbe giocare come centrale di difesa al fianco di Davies, con Pedro Porro ed Emerson Royal come terzini. A centrocampo, Hojbjerg prenderà il posto di Bissouma, affiancato da Sarr, mentre in attacco si prevede la presenza di Johnson, Kulusevski, Son alle spalle di Richarlison.

Momento Bournemouth

Il Bournemouth di Andoni Iraola sta vivendo un periodo straordinario con 7 vittorie nelle ultime 8 partite in Premier League, allontanandosi notevolmente dalla zona retrocessione. La squadra affronterà il Tottenham senza Randolph, Fredericks, Kelly, Cook, Adams, Traorè, Kerkez e Marcondes. La formazione probabile vede Smith, Zabarnyi, Senesi e Ouattara in difesa, Scott e Christie a centrocampo, con Semenyo, Kluivert e Tavernier sulla trequarti alle spalle di Solanke.

