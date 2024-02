Tottenham-Brighton, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il Tottenham ospita il Brighton in una partita cruciale della Premier League, programmata per sabato 10 febbraio 2024, alle 16:00 allo Tottenham Hotspur Stadium. Dopo una sconfitta per 4-2 nel match inverso subito dopo Natale, il Tottenham è alla ricerca di riscatto contro un Brighton che ha recentemente impressionato battendo il Crystal Palace 4-1​​​​. Il Tottenham, attualmente in lotta per rientrare nelle prime quattro posizioni, ha mostrato una forma altalenante nel 2024, con una recente delusione in un pareggio contro l’Everton. Il Brighton si presenta a questa partita con alcune assenze significative. Kaoru Mitoma e Simon Adingra mancheranno per doveri internazionali, mentre Solomon March, Joel Veltman, James Milner e Julio Enciso sono fuori per infortunio.