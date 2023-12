Tottenham e West Ham chiudono il turno infrasettimanale di Premier League. Spurs che, a seguito del pirotecnico pareggio contro il Manchester City della scorsa giornata, vogliono ritrovare la via della vittoria, mancante da ben quattro giornate. Diversamente, gli Hammers, noni, a sei lunghezze proprio dalla formazione di Postecoglou, hanno ottenuto un pareggio e due vittorie nelle ultime tre giornate disputate. L’ultimo precedente in casa degli Spurs, risalente a febbraio, è terminato 2-0 per i padroni di casa, con reti di Emerson Royal e Son. Il match, in programma giovedì alle 21.15, sarà visibile su Sky Sport (202); in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni: