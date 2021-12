Tour de France Femmes, il percorso tappa per tappa

Una delle grandissime novità della stagione ciclistica 2022 è il ritorno del Tour de France femminile. Di seguito vediamo tutte le 8 tappe analizzate nello specifico.

Si tratta di un percorso molto vario in cui troviamo tappe di montagna in serie, ma anche occasioni per le volate o per attacchi nel finale. Presente anche lo sterrato, manca una cronometro e per questo le super favorite per la vittoria finale saranno le scalatrici.

Tour Femmes, tutte le tappe: dalla Torre Eiffel agli Champs-Élysées di Parigi, 82 km

La prima tappa sarà un’occasione per le ruote veloci e la prima maglia gialla sarà assegnata molto probabilmente allo sprint. Una bellissima occasione per i tifosi per vedere da molto vicino le proprie beniamine. “Mi aspetto che la prima maglia gialla vada ad una velocista”, ha detto Lizzie Deignan di Trek-Segafredo.

Tappa 2: Da Meaux a Provins, 135 km

Altra tappa prevalentemente pianeggiante che però si animerà nel finale. L’altopiano di Provins è ideale per provare anche un attacco e anticipare la volata e poi le prime tappe si prospettano molto nervose.

Tappa 3: da Reims a Épernay, 133 km

Chilometraggio non eccessivo per questa terza tappa che attraversa tutta la zona dello Champagne. Saranno presenti cinque salite classificate sulle quali le scalatrici potranno iniziare a darsi battaglia. Il finale è duro con l’ascesa verso Epernay in cui si affronterà la Côte de Mutigny.

Tappa 4: Troyes a Bar-sur-Aube, 126 km

Altra tappa molto mossa con sei salite complessive che muoveranno sicuramente la classifica. A rendere ancor più spettacolare e dura la corsa saranno anche i quattro tratti di sterrato presenti negli ultimi 60 chilometri. Un percorso che sembra una classica e resterà sulle gambe di tutte le protagoniste. “Penso che si possa vincere o perdere l’intera gara su una tappa come questa; non si tratta solo di chi vincerà l’utimo giorno, tappe come questa definiranno la classifica” ha detto ancora la Deignan che sembra molto interessata a questa tappa.

Tappa 5: da Bar-le-Duc a Saint-Dié-des-Vosges, 175 km

La difficoltà di questa tappa sarà sicuramente quella del grande chilometraggio. Oltre i 150 chilometri le corse iniziano ad avere una durata che solitamente non viene affrontata nelle corse femminili. In questa tappa si capirà chi non potrà vincere questo Tour. Il quinto giorno sancirà l’addio ai sogni di gloria per qualcuna e minerà le convinzioni, oltre alla resistenza, di altre.

Tappa 6: Saint-Dié-des-Vosges – Rosheim, 128 km

La sesta tappa ha un percorso molto nervoso e include quattro salite classificate. Il finale piatto lascia pensare ad un arrivo allo sprint tra le ragazze che avranno resistito alle difficoltà di giornata tra cui la Côte de Boersch, che fa registrare una pendenza media del 6%.

Tappa 7: Sélestat a Le Markstein, 127 km

La settima tappa presenta un dislivello di circa 3000 metri, diviso in tre salite che vanno dai 7 ai 13 chilometri. hi vuol vincere il Tour deve attaccare oggi, possibilmente sull’ascesa che porta al traguardo di Le Markstein.

Tappa 8: Esca alla Super Planche des Belles Filles, 123 km

Il Tour de France femminile si chiude al termine di questa ottava tappa, che presenta un arrivo storico come quello della Planche des Belles Filles. Questo arrivo ci riporta alla mente i trionfi di Vincenzo Nibali e Fabio Aru e magari chissà se sarà proprio una ragazza azzurra a tagliare per prima il traguardo.

Il ritorno delle ragazze al Tour è qualcosa che serviva. In questo modo tutti e tre i grandi giri hanno anche la loro versione tutta al femminile.