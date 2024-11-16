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Turchia-Galles, le ultimissime sulle formazioni

Le scelte di Montella e Bellamy.

Di
Federico Maria Santangelo
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turchia calcio
DEMIRAL ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La Turchia di Vincenzo Montella affronta il Galles nella quinta giornata di UEFA Nations League. Diversi i Serie A in campo a partire dal centrocampista nerazzurro Çalhanoğlu, coadiuvato da Kocku. Yildiz sulla trequarti. Titolare anche il giallorosso Celik.

Turchia-Galles, le probabili formazioni:

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadiooğlu; Çalhanoğlu, Kokcu; Yildiz, Guler, Kahveci; Akturkoğlu. All. Montella.

GALLES (4-2-3-1): Darlow; Neco Williams, Rodon, Cabango, Ben Davies; Wilson, Sheehan; Brooks, Cullen, Burns; Harris. All. Bellamy.

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