Turchia-Islanda, le ultimissime sulle formazioni

Tornano in campo Turchia e Islanda in vista della sfida di questa sera di Nations League. Solito 3-4-2-1 per Montella, che punta tutto su Yildiz e Arda Guler. 4-4-1-1 per il ct Hareide.

Turchia-Islanda, le probabili formazioni:

Turchia (3-4-2-1): Mert Günok; Ayhan, Söyüncü, Bardakcı; Zeki Çelik, Calhanoglu, Yüksek, Müldür; Kökçü, Yildiz; Arda Güler. All. Montella.

Islanda (4-4-1-1): Valdimarsson; Sampsted, Hermannsson, Grétarsson, Tómasson; Anderson, J. Guðmundsson, Thórdarson, Thorsteinsson; G. Sigurðsson; Óskarsson. All. Hareide.