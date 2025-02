Tutti i sogni ancora in volo: la Juventus vince soffrendo contro il PSV (2-1)

Vecchi nemici, sofferenza e reazione, la Juventus riesce a portare a casa una vittoria sofferta contro il PSV nella gara d’andata dei play-off di UEFA Champions League. Vantaggio bianconero nella prima frazione di gara con McKennie. La ripresa si apre con l’amara sorpresa del pari di Perišić, vecchia conoscenza nerazzurra. Nel finale il vantaggio della formazione di Thiago Motta, in ribattuta, con Mbangula.

Juventus – PSV, Tu vuò fà l’americano: McKennie regala il vantaggio ai bianconeri

Primo tempi a ritmi alti, con la Juventus che riesce ad andare negli spogliatoi con una rete di vantaggio, grazie alla rete di McKennie. Una buona partenza dei bianconeri, pericolosi con Yildiz. Il PSV prova a reagire, ma la rete che manda avanti la formazione di Thiago Motta arriva al trentaquattresimo. Gatti recupera la palla sulla destra e la mette al centro, incontrando la respinta della difesa olandese. Il centrale difensivo bianconero riesce ad arrivare sul pallone e a scaricare al limite d’area dove c’è McKennie a calciare di destro e a metterla sotto la traversa.

Juventus – PSV, Incoscienti Giovani: Mbangula salva i bianconeri dal pareggio

Juventus che parte forte e va subito vicina al raddoppio. Al cinquantunesimo grande azione in solitaria di Weah, che si invola sulla fascia e serve Mbangula, subentrato a Yildiz; il belga calcia bene, ma il suo tiro viene salvato miracolosamente da Flamingo a Benitez battuto. Doccia fredda per i bianconeri al cinquantaseiesimo. Perišić raccoglie una palla in area e la sistema sul sinistro, prima di piazzarla forte sul palo dove Di Gregorio non riesce ad arrivare. La Juventus non desiste. All’ottantaduesimo, Gatti serve Conceição in profondità; il portoghese entra in area e la mette bassa e tesa al centro, trovando l’opposizione di Benitez e la successiva ribattuta vincente di Mbangula.