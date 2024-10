Twente-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

Posizionatasi tra le prime posizioni in Europa League, la Lazio di Marco Baroni vuole continuare a far bene anche se il Twente rappresenta un’insidia molto pericolosa. Diversi i cambi per il tecnico ex Hellas, a cominciare dalla difesa con Gigot e Luca Pellegrini.

Twente-Lazio, le probabili formazioni:

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Vlap; Steijn, van Wolfswinkel, Rots; Lammers. All.: Oosting.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Baroni.