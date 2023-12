Il sorprendente Bologna sarà ospite dell’Udinese, nell’unico match che si giocherà alle 15.00. Sarà una sfida nella sfida anche fra i due attaccanti Lorenzo Lucca e Joshua Zirkzee. I padroni di casa guidati da Cioffi, sono immersi nella lotta per non retrocedere ed arrivano a questo confronto, dopo l’ottimo pareggio contro il Torino. L’ultima vittoria per i friulani risale alla trasferta contro il Milan il 4 novembre, tra l’altro l’unica della stagione. Gli ospiti guidati da Thiago Motta, sono in lotta per un posto in Europa, ed attualmente occupano la quarta posizione, nell’ultimo turno hanno battuto l’Atalanta, ma sono reduci da due vittorie di prestigio contro la Roma in campionato e contro l’Inter in coppa Italia. Nella scorsa stagione gli emiliani si imposero per 2-1. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Ferreira; Ebosele, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca. All. Cioffi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta.