Udinese-Genoa, probabili formazioni e dove vederla

Settima giornata di Serie A: l’Udinese ospita il Genoa. Friulani ancora a secco di vittorie in questo campionato, non vivono un buon momento, con un terzultimo posto e soli tre punti in sei gare: nell’uscita del Maradona, la formazione di Sottil ha subito un netto 4-1 raccogliendo la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro la Fiorentina. Risultato analogo, ma a favore, è quello che accompagna il Genoa alla trasferta friulana: la squadra ligure si è imposta sulla Roma per 4-1. I rossoblù, al momento, occupano l’undicesimo in classifica con 7 punti. Gli ultimi due precedenti, risalenti alla stagione 2021/2022, sono terminati entrambi 0-0. Il match, in programma alle 15, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Sottil.

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Kutlu, Thorsby, Matturro; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino.