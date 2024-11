Udinese – Juventus, le ultimissime sulle formazioni

Due pareggi, 6 gol subiti e 6 segnati, uno score tutt’altro che positivo per la Juventus di Thiago Motta, chiamata a rispondere sul campo dell’Udinese. Il tecnico ex Bologna ritrova Koopmeiners dal primo minuto sulla trequarti. Tra i titolari potrebbe rientrare anche Yildiz. Conferma per Conceição. In difesa la coppia composta da Kalulu e Gatti. Centrocampo con Locatelli e Fagioli. Nei friulani la coppia d’attacco sarà composta da Thauvin e Davis.

Udinese-Juventus, le probabili formazioni: