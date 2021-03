Udinese-Lazio 0-1, Simone Inzaghi: “Bravi a portare la vittoria a casa”

Udinese-Lazio 0-1

Un bel segnale quello della Lazio dopo la vittoria alla Dacia Arena contro l’Udinese. Nonostante la delusione dall’uscita dalla Champions League e la stanchezza, la formazione di Inzaghi vince a Udine. Il gol che regala la vittoria ai biancocelesti è di Marusic, che aiuta a portare a casa anche 3 punti d’oro. Inzaghi e la sua squadra salgono a quota 49, ad una sola lunghezza da Roma e Napoli.

Udinese-Lazio, Inzaghi: “Siamo stati bravi”

Simone Inzaghi parla della bella vittoria conquistata a Udine: “Sapevamo che era una partita complicata, soprattutto dopo lo sforzo europeo di mercoledì, ma i ragazzi sono stati bravi a portarla a casa. Arriviamo alla sosta con due vittorie consecutive che hanno migliorato la classifica, ora lavoriamo con la sosta per affrontare al meglio le prossime partite”. Sui cambi fatti: “Tutti i cambi sono entrati nel modo giusto aiutando la squadra, nella ripresa eravamo un po’ in sofferenza e sono quelle le risposte che attendo, da tutti”. Mentre Simone vinceva con la sua squadra sul campo di Udine, suo fratello Filippo trionfava con la sua Benevento all’Allianz Stadium. Sul successo del Benevento e di Filippo dichiara: “Sono felice per il successo a Torino contro la Juventus di mio fratello Pippo, so quanto amore ci mette”.