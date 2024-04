Udinese-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Il doppio impegno di Europa League porterà via tante energie alla squadra di De Rossi ma il match del Bluenergy Stadium non si può fallire. Solo la Salernitana (otto) ha ottenuto meno punti dell’Udinese in casa in questo campionato (12). Inoltre, nelle ultime 21 sfide di Serie A tra Udinese e Roma, sono arrivate 17 vittorie giallorosse, 1 pareggio e 3 vittorie friulane. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN domenica 14 aprile alle ore 18.

Probabili formazioni Udinese-Roma

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Zarraga, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Llorente, N’Dicka, Angelino; Cristante, Paredes, Aouar; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi