UEFA Champions League, Donnarumma re per una notte. PSG avanti, Liverpool fuori. Sarà Inter-Bayern Monaco

Sarà il Bayern Monaco l’avversario dell’Inter ai quarti di finale di UEFA Champions League. Vittoria netta dei bavaresi anche in casa del Bayer Leverkusen. Dopo il 3-0 della sfida d’andata, la formazione di Kompany ha sconfitto per 0-2 la squadra guidata da Xabi Alonso, grazie alle reti Davies e Kane. Tutto facile per i nerazzurri. La compagine meneghina batte per 2-1 il Feyenoord a San Siro e, forte del vantaggio di due reti ottenuto nella gara d’andata, supera il turno.

Avanti il Barcellona. I blaugrana battono per 3-1 il Benfica tra le mura amiche. Decisiva la doppietta di Rapinha e il gol di Yamal. Rete di Otamendi per i lusitani. A sorpresa, ad Anfield, cade il Liverpool di Slot. I parigini rimontano il minimo scarto accumulato all’andata dai Reds grazie alla rete di Dembélé nella prima parte di gara. La sfida si decide ai calci di rigore. Doppia parata di Donnarumma, che porta la squadra di Luis Enrique ai quarti di finale.

UEFA Champions League, i risultati:

Barcellona-Benfica 3-1: 11′, 42′ Rapinha (BAR); 13′ Otamendi (BEN); 27′ Yamal (BAR)

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 0-2: 52′ Kane (BM); 71′ Davies (BM)

Inter-Feyenoord 2-1: 8′ Thuram (I); 42′ rig. Moder (F); 51′ rig. Çalhanoğlu (I)

Liverpool-PSG 1-4 d.c.r.: 12′ Dembélé (P)