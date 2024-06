UEFA EURO 2024 Csoboth condanna la Scozia nel recupero | Ora l’Ungheria sogna gli ottavi

Oltre a Svizzera e Germania, le due squadre che questa sera conosceranno il loro destino a Euro 2024 sono Ungheria e Scozia, in corsa per il terzo posto per sperare in una qualificazione agli ottavi come migliore terza. Nonostante la posta in palio sia molto alta ed entrambe le squadre siano a caccia dei fondamentali tre punti, il primo tempo è controllato senza troppe difficoltà dai britannici, che però non riescono mai a impensierire Gulacsi; sono anzi gli ungheresi gli unici a sfiorare il gol, che viene però negato a Orban dalla traversa.

Scozia-Ungheria, la spuntano i biancorossi nel finale

Si accende la partita nella ripresa, ma le due Nazionali non riescono mai a essere incisive, in particolare la Scozia, a cui mancano le iniziative di Robertson che non riesce a trovare spazio e tempo per innescare i suoi attaccanti.

Va a un passo dal vantaggio in più occasioni l’Ungheria, che non sfrutta a dovere le moltiplici dormite difensive della squadra di Clarke nel recupero, colpendo anche un palo e impegnando in più occasioni Gunn, che deve però arrendersi alle mire avversarie a meno di trenta secondi dalla fine con Csoboth, che sfrutta il Tap-in servito da Szalai.

Scozia-Ungheria, il tabellino:

Scozia (3-4-2-1): Gunn; Hanley, Hendry, McKenna; Ralston, Gilmour, McGregor, Robertson; McTominay, McGinn; Adams. CT: S. Clarke.

A disposizione: Kelly, Taylor, Clark, Morgan, Christie, Conway, Shankland, Jack, Cooper, Forrest, McCrorie, McLean, Armstrong.

Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi; Botka. Orban, Dardai; Bolla, Styles, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. CT: M. Rossi.

A disposizione: Balogh, Nagy, Adam, Horvath, Kata, Nego, Szalai, Fiola, Nagy, Gazdag, Kleinheisler, Dibusz, Lang, Szappanos, Csoboth.

Reti: Csoboth al 100° (U).

Ammoniti: Styles (U), Orban (U), Schafer (U), Csoboth (U), McTominay (S).

Espulsi: nessuno

Recuperi: 1′, 10′