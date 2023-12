Ci siamo. Sta per definirsi la nuova avventura di Elmas con la maglia del Lipsia. E proprio in queste ore è arrivata l’ufficialità del trasferimento con il centrocampista che lascia il Napoli per 25 milioni di euro, soldi da reinvestire magari per un nuovo centrocampista vista la richiesta del calciatore di partire.

Calciomercato Napoli ora tutto su Samardzic

Questo il comunicato del Lipsia: “Eljif Elmas si trasferirà dal SSC Napoli al RB Lipsia il 1° gennaio 2024. Il 24enne firmerà un contratto a lungo termine per quattro anni e mezzo fino a giugno 2028 e in futuro vestirà con la maglia numero 6 della RBL. Il centrocampista si recherà poi direttamente con la squadra al ritiro di La Manga il 2 gennaio”. Chissà che nelle prossime ore la testa non vada a Samardzic, calciatore in passato inseguito dagli azzurri.