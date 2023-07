UFFICIALE: Escalante viene riscattato dal Cadice. Addio Lazio

Arriva una delle prime cessioni in casa Lazio. I biancocelesti hanno ceduto al Cadice Gonzalo Escalante. L’argentino ha giocato in Spagna negli ultimi sei mesi mettendo a referto 4 gol in 14 presenze. Escalante saluta così la Lazio e firmerà un contratto che lo legherà al Cadice per i prossimi 3 anni.

Il comunicato ufficiale del Cadice

Ecco la nota sul sito ufficiale del club spagnolo: “Il Cadice ha sottoscritto l’opzione di acquisto di Gonzalo Escalante dalla SS Lazio. Il giocatore argentino è arrivato in prestito lo scorso gennaio, dopo aver giocato 14 partite e segnato 4 gol. Escalante firma tre stagioni fino al 30 giugno 2026“.