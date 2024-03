UFFICIALE – Lazio, si dimette l’intero staff di Sarri | Le ultime sulla vicenda

“La S.S. Lazio rende noto che l`intero staff tecnico di Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi. Le dimissioni sono state accettate dalla Società. Come annunciato in precedenza, la guida tecnica della squadra è affidata a Giovanni Martusciello. Il Club ringrazia lo staff per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune umane e professionali”.

C’è la nota della Lazio sullo staff di Sarri

E’ questo il comunicato ufficiale emesso dalla Lazio, che svela come lo staff di Sarri abbia dato le dimissioni e lasciato l’incarico. La squadra è stata affidata a Martusciello, che però potrebbe lasciare dopo la sfida contro il Frosinone, decisiva per le due squadre.