Ufficiale: Pisa-Roma si gioca all’Arena Garibaldi

Pisa-Roma si giocherà regolarmente all’Arena Garibaldi, questo quanto risulta dal sopralluogo effettuato questa mattina dai tecnici della Lega Calcio

Il comunicato del Sindaco di Pisa:

La Commissione convocata dalla Prefettura stamani ha riconosciuto l’enorme lavoro svolto in questi mesi all’Arena Garibaldi. La prima partita casalinga del Pisa, sabato 30, si giocherà regolarmente nel nostro stadio, rinnovato e adeguato per la

Nei prossimi giorni saranno completati alcuni interventi: per consentire l’avvio dell’iter organizzativo, come già avvenuto in passato, ho deciso di assumermi la responsabilità e firmare una deroga che permetterà di disputare Pisa–Roma all’Arena Garibaldi.

Con la nostra Amministrazione il Pisa Sporting Club ha sempre giocato in casa allo Stadio Romeo Anconetani. Non era scontato. Ci siamo fatti trovare pronti, investendo in sicurezza, capienza e lavori straordinari.

Sabato sarà una festa e un traguardo che appartiene alla città, alla società e a tutta la tifoseria.