L’Inter ha acquistato un nuovo esterno per la fascia dalla Roma. Si tratta di Nicola Zalewski che arriva alla corte di Inzaghi in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Il polacco sarà disponibile per i nerazzurri già per il derby contro il Milan.

Il comunicato dell’Inter

“FC Internazionale Milano comunica di aver definito con la AS Roma il trasferimento di Nicola Zalewski. Il centrocampista polacco classe 2002 si trasferisce all’Inter a titolo temporaneo con diritto di riscatto”.