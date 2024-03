Una squadra di Premier dietro le dimissioni di Sarri? Il retroscena

Possibile che ci fosse un’altra squadra su Maurizio Sarri nel momento in cui ha rassegnato le dimissioni? Il tecnico toscano sarebbe potuto tornare a allenare subito dopo lasciata la Lazio, come riporta Alfredo Pedullà. Secondo l’esperto di mercato il Nottingham Forest ha tentato, nei giorni subito successivi alla separazione tra Sarri e la Lazio, di convincere l’allenatore toscano a prendere la panchina del Forest al posto di Espirito Santo, vista la situazione non ottimale che sta vivendo la squadra, al terzultimo posto in classifica.

Il rifiuto di Sarri alla Premier nonostante la promessa di un mercato faraonico

Nonostante la promessa di un mercato estivo faraonico, a cui spesso le squadre di Premier ci hanno abituato, Sarri ha deciso di rispedire al mittente l’offerta e di prendersi del tempo fino alla fine della stagione per valutare tutte le possibili opportunità. Sarà uno degli allenatori più cercati nella prossima estate.