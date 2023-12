Si chiude la fase a gironi di Union Berlino e Real Madrid. Da una parte i tedeschi, ultimi, ma ancora in corsa per un posto in Europa League, dall’altra i Blancos, già qualificati e sicuri del primo posto nel girone. Ancelotti alle prese con una situazione infortuni molto complicata. Difesa affidata a Rudiger e Nacho, con Vasquez e Mendy sugli esterni. In mezzo al campo Modric, Ceballos e Valverde. In avanti, alle spalle della coppia d’attacco composta da Rodrygo e Joselu, spazio a Brahim Diaz.

Le probabili formazioni:

UNION BERLINO (4-5-1): Ronnow; Juranovic, Knoche, Leite, Roussillon; Volland, Tousart, Khedira, Laidouni, Gosens; Behrens. All. Bjelica.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Vazquez, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Ceballos, Modric; Brahim Diaz; Rodrygo, Joselu. All. Ancelotti.