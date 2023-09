Valenci-Real Sociedad, le probabili formazioni e dove vederla

La Real Sociedad si è affermata negli ultimi anni come una delle protagoniste della Liga. La qualificazione alla Champions League della scorsa stagione e le buone prestazioni in Europa, come quella contro l’Inter, dimostrano la crescita del club basco. A differenza del Valencia che sta passando un grande momento di difficoltà.

Valencia-Real Sociedad, le probabili formazioni

VALENCIA (4-3-3): Mamardashvili; Foulquier, Paulista, Diakhaby, Gaya; Guillamon, Almeida, Musah; Kluivert, Duro, Castillejo. Allenatore: Rubén Baraja.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Barrenetxea, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi, Mendez, Merino; Kubo, Sorloth, Oyarzabal. Allenatore: Imanol Alguacil.

Valencia-Real Sociedad, dove vederla

Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo.