Valencia-Atalanta ritorno degli ottavi di Champions Dove vederla e probabili formazioni

Valencia-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla | Domani, Martedì 10 Marzo, torna in scena la Uefa Champions League con il ritorno degli ottavi di finale. Al Mestalla di Valencia arriva l’Atalanta alla ricerca di una storica qualificazione. Forti della vittoria dell’andata per 4-1, gli uomini di mister Gasperini dovranno mantenere i nervi saldi nel clima surreale che ormai si respira nel vecchio continente a causa della galoppante epidemia di Coronavirus. Il match sarà giocato a porte chiuse per ragioni di sicurezza pubblica. La Dea si affiderà al collaudato trio d’attacco Gomez-Ilicic-Zapata. Gli uomini di Celades proveranno la ” remuntada ” affidando le chiavi dell’attaccato al francese Gameiro coadiuvato dagli esterni offensivi Guedes e Soler. L’incontro sarà trasmesso su Sky Sport Uno, ma sarà visibile anche in chiaro su Canale 5 alle ore 21:00. La telecronaca dell’incontro sarà a cura di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Massimo Paganin.

La Champions proseguirà anche Mercoledì 11 Marzo con Liverpool-Atletico Madrid e Psg-Borussia Dortmund. Disponibili in chiaro ampie sintesi in seconda serata su Italia 1 con Pressing Champions League.

Le probabili formazioni

Valencia (4-4-2): Cilessen; Waas, Diahkaby, Mangala, Gaya; Ferran Torres, Kondogbia, Parejo, Soler; Gameiro, Guedes. All.: Celades.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Djimsiti, Caldara; Hateboer, Freuler, de Roon, Gosens; Gómez, Ilicic; Zapata. All.: Gasperini.