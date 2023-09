Valencia-Atletico Madrid, le probabili formazioni e dove vederla

Ha una partita in meno l’Atletico Madrid, una gara da giocare contro il Siviglia. Quindi possiamo tranquillamente affermare che i sette punti in classifica conquistati fino ad ora dalla formazione di Simeone sono un ottimo bottino. Una squadra, quella del Cholo, che gioca sabato pomeriggio perché poi, martedì sera, sarà impegnata all’Olimpico in Champions League contro la Lazio.

Valencia-Atletico Madrid, le probabili formazioni

Valencia (4-4-2): Mamardashvili, Gayá, Özkacar, Diakhaby, Foulquier, Lopez, Pepelu, Guerra, Correia, Duro, Almeida. Allenatore: Baraja

Atletico Madrid (5-3-2) Oblak, Carrasco, Hermoso, Witsel, Savic, Molina, Niguez, Barrios, De Paul, Depay, Griezmann. Allenatore: Simeone

Valencia-Atletico Madrid, dove vederla

Valencia–Atletico Madrid non verrá trasmessa in diretta TV da nessuna emittente televisiva. Sarà possibile vedere il match in diretta streaming su DAZN.