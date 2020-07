Basket LBA, la Vanoli Cremona rinuncia alla Serie A: mancano le garanzie

La Vanoli Cremona rinuncia alla Serie A

“Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna dopo attenta analisi dei budget preventivi stilati per la stagione 2020/2021 ha preso atto della mancanza di coperture economiche e garanzie per lo svolgimento del prossimo campionato di serie A”. Con un messaggio, sui suoi profilo social ufficiali, la Vanoli Cremona certifica la sua rinuncia a partecipare alla prossima stagione del massimo campionato di pallacanestro italiano. La squadra lombarda aveva tempo fino al 31 luglio per regolarizzare la sua posizione ma gia’ oggi ha comunicato di non essere in grado di presentarsi alla griglia di partenza fissata per l’autunno. Cremona e’ la seconda squadra a prendere questa difficile decisione dopo Pistoia, sempre a causa dei problemi economici causati dalla pandemia.

Alla Vanoli Cremona mancano le garanzie

“L’intero Cda ha pertanto rimesso il proprio mandato all’assemblea dei soci che valuteranno eventuali proposte di subentro nella compagine societaria o in alternativa l’avvio delle pratiche di liquidazione della societa'”. E’ molto probabile che Cremona mantenga pero’ le attivita’ relative al settore giovanile. La LBA torna quindi ad avere un numero dispari di squadre, attualmente 15, in attesa della decisione della Virtus Roma, il cui completamento dell’iscrizione e’ ancora senza certezza. La societa’ capitolina e’ attualmente in cerca di nuovi compratori e sembra che qualche novita’ in merito possa arrivare nei prossimi giorni. Nella giornata di lunedi’, inoltre, si terra’ anche una conferenza stampa che svelera’ il futuro di Torino, il cui ripescaggio nella massima serie era stato prima approvato e poi congelato dall’assemblea di lega. Anche in questo caso e’ necessario un passaggio di proprieta’ visto che l’attuale presidente, Stefano Sardara, proprietario anche del Banco di Sardegna Sassari, per statuto deve cedere il club in caso di promozione