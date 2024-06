Venezia-Cremonese, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Questa sera al Penzo si gioca la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Venezia e Cremonese, all’andata finì 0-0. I lagunari hanno a disposizione due risultati su tre, la squadra di Stroppa deve vincere per poter essere promossa, per questo pensiamo che il match non finirà senza reti. Vanoli potrebbe schierare Zampano dal 1′. mentre Stroppa recupera Pickel.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Lella, Tessmann, Busio, Zampano; Pohjanpalo, Pierini. Allenatore: Vanoli.

CREMONESE (3-5-1-1): Saro; Antov, Bianchetti, Ravanelli; Zanimacchia, Castagnetti, Pickel, Collocolo, Sernicola; Vazquez; Coda. Allenatore: Stroppa.

DOVE VEDERLA IN TV

La partita di ritorno della finale dei playoff di Serie B, che avrà inizio alle ore 20.30 si potrà vedere in TV su DAZN, e NOWTV tramite l’app utilizzabile su Smart TV. Diretta anche su Sky, e in particolare sui canali Sky Sport Calcio (canale numero 202) e Sky Sport (251)