Venezia-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Si gioca questa sera al Penzo il ritorno della semifinale Playoff tra Venezia e Palermo. Nella partita di andata al Barbera, la squadra di Vanoli vinse grazie ad una rete di Pierini nella ripresa, per i rosanero impresa non semplice quella di vincere questa sera. Vanoli conferma la stessa formazione di martedì scorso, mentre Mignani si affiderà in porta a Pigliacelli, in attacco la coppia Brunori-Soleri.

Le probabili formazioni

Venezia (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Tessmann, Andersen, Busio, Zampano; Pohjanpalo, Pierini. Allenatore: Paolo Vanoli.

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Graves, Lucioni, Marconi; Diakité, Segre, Gomes, Ranocchia, Lund; Brunori, Soleri. Allenatore: Mignani.

DOVE VEDERLA IN TV

il match è trasmesso sui canali Sky Sport 1, Sky Sport 4K e Sky Sport canale 252. Venezia-Palermo (in programma alle 20:30 di venerdì) si può seguire anche su Sky Go e NOW