Venezia Torino, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Veneti per la rinascita, granata per confermarsi

Veneti per la rinascita, granata per confermarsi

La sesta giornata di Serie A si conclude questa sera alle ore 20.45: in campo il Venezia di Paolo Zanetti, alle prese con ben 4 sconfitte in 5 gare, ed il “nuovo” Torino di Ivan Juric, che dopo due iniziali scontate ha ritrovato la forma vincendo contro Salernitana e Sassuolo per poi pareggiare in casa contro la Lazio, nello scorso turno infrasettimanale.

Nella massima serie italiana i precedenti tra le due squadre sono solo 4 dal 1999 ad oggi, con una vittoria per parte e due pareggi.

Venezia – Torino, dove vederla?

Il match sarà visibile su DAZN, ma anche su Sky, sui canali 202, 249 e 251.

Venezia – Torino, le probabili formazioni

Venezia (4-3-3): Mäenpää; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodríguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria. All. Juric