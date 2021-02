Un Monza da record: Beretta e compagni mai così in alto al termine della stagione regolare. Le statistiche sono esaltanti. Il passaggio diretto ai quarti dell’atto finale vale il confronto con Vibo Valentia con il fattore campo a favore.

La Regular Season da record del Monza



Fondamentale per Monza la vittoria contro il Verona che ha consentito di blindare uno storico quarto posto nella regular season della SuperLega Credem Banca 2020-2021. Per la prima volta nella propria storia la squadra maschile ammiraglia del Consorzio Vero Volley fa infatti parte delle “top four” del massimo campionato di volley italiano, avendo raggiunto, oltre al miglior posizionamento nella regular season (quarto posto, migliorato il settimo dell’annata sportiva 16/17), anche il maggior numero di vittorie (14, il precedente risultato top erano state le 13 della stagione 18-19) limitando inoltre quello delle sconfitte (otto totali, sole due in meno della terza Trento, quattro rispetto a Perugia e Civitanova).

Malgrado lo stop forzato di tre settimane a causa del virus – a metà dicembre – Monza ha saputo subito riprendere il ritmo proseguendo la scia di successi iniziata nella fase finale del girone di andata (vittorie contro Piacenza e Perugia), conquistandone altri cinque che sono poi valsi il filotto di sette vittorie (interrotto con la sconfitta contro Civitanova nelle Marche). Una corsa fondamentale per accedere direttamente ai quarti di finale dei Play Off Scudetto Credem Banca, dove troveranno la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, quinta in classifica, beneficiando inoltre del fattore campo.

Avrà un mese esatto la Vero Volley per preparare il confronto con Vibo – al meglio delle tre gare (il 10 marzo Gara 1) – che garantisce il passaggio alla Semifinale Scudetto contro la vincente tra Perugia e una tra Milano e Verona.

L’accesso alle coppe europee per Monza



La Vero Volley dovrà aspettare la Finale Scudetto per capire se farà parte delle coppe europee della prossima stagione, infatti la regola per la partecipazione prevede che andranno in Champions League la vincitrice della stagione regolare (Perugia) e le due finaliste per il tricolore, ed in Coppa CEV la vincitrice della Coppa Italia (Civitanova). Nel caso in cui ci fossero le stesse finaliste scudetto di chi ha già un diritto, si libererebbe un pass nelle altre competizioni esclusa la Challenge Cup, il cui accesso verrà assegnato tramite i consueti Play Off 5° posto.

Le statistiche della Vero Volley Monza nella Regular Season



La Vero Volley Monza ha chiuso la regular season al secondo posto nei punti realizzati (1425, prima Civitanova con 1461), al terzo negli ace (140 battute vincenti, prima Trento con 159) e al primo nei muri (219, seconda Milano con 192). A livello individuale, il top scorer monzese è stato Lagumdzija (347 punti, settimo in classifica, primo Abdel-Aziz di Trento con 442), il top ace Dzavoronok, quarto in graduatoria generale con 37 ace, primo Abdel-Aziz di Trento con 74, ed il best blocker Galassi (46 muri vincenti, terzo insieme a Solè di Perugia e Piano di Milano, primo Anzani di Perugia con 54).