Verona-Atalanta, le ultimissime sulle formazioni

Pochi cambi da ambo le parti. Gasperini sceglie Toloi al centro della difesa con Scalvini e Kolasinac, dalla panchina Djimsiti. Confermati De Roon ed Ederson in mezzo al campo, supportati da Zappacosta e Ruggeri. In attacco ancora la coppia De Ketelaere e Lookman. In casa Verona c’è Bonazzoli a guidare l’attacco. Lazovic torna sulla fascia dal 1′.

Le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Bonazzoli. All. Baroni.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.