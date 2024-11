Brutte notizie per l’Inter e per Inzaghi, Lautaro Martinez salterà Verona – Inter. La febbre manda ko il capitano interista che non farà parte della sfida del Bentegodi.

Le probabili formazioni di Verona-Inter

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Correa. All. Inzaghi.