Lecce ospite del Verona al Bentegodi, lunedì pomeriggio alle 18.30. Padroni di casa, penultimi, hanno perso le ultime sei gare disputate in campionato, raccogliendo soltanto 8 punti su dodici giocate. Salentini, in diversa condizione con 14 punti in dodici gare, forti della buona partenza, hanno ribaltato il Milan al Via del Mare dell’ultima sfida. Tuttavia, gli uomini di D’Aversa mancano la vittoria dal 22 settembre, gara contro il Genoa in casa. L’ultimo precedente in Veneto, disputato a gennaio, è terminato 2-0 per i gialloblù con reti di Lazovic e Depaoli. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

HELLAS VERONA (4-3-3): Montipò; Terracciano, Magnani, Hien, Doig; Suslov, Duda, Folorunsho; Ngonge, Djuric, Lazovic. All. Baroni.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Gonzalez, Blin, Rafia; Strefezza, Krstovic, Banda. All. D’Aversa.