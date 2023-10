Si apre la nona giornata di Serie A: Napoli ospite del Verona al Bentegodi, questo pomeriggio alle 15. La sconfitta contro la Fiorentina, le continue voci continue su un possibile esonero di Rudi Garcia e l’infortunio di Victor Osimhen sono sintomatiche di una situazione non serena all’interno dell’ambiente partenopeo. Il Napoli è fermo al quinto posto in classifica con 14 punti in otto gare disputate, a tre lunghezze da Juventus e Fiorentina. Situazione non buona neanche in casa gialloblù, reduci dalla sconfitta esterna contro il Frosinone, ma senza i tre punti dal 26 agosto, 2-1 in casa contro la Roma. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni: