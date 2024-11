La Roma di Juric cerca conferme sul difficile campo del Verona, una sfida delicatissima per i giallorossi a caccia di conferme e di punti per la classifica. Una sfida da non perdere.

Le probabili formazioni di Verona-Roma

Verona (4-2-3-1): Montipò; Daniliuc, Ghilardi, Coppola, Bradaric; Serdar, Duda; Suslov, Tengstedt, Lazovic; Mosquera. Allenatore: Zanetti.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Le Fée, Zalewski; Baldanzi, Dybala; Dovbyk. Allenatore: Juric.