Dopo la vittoria contro il Viktoria Plzen, la Lazio si prepara per la Serie A. I biancocelesti affronteranno il Bologna fuori casa. Baroni lavora sulla formazione con alcune incertezze.

Verso Bologna – Lazio, dubbi per Zaccagni e Rovella

Il capitano biancoceleste potrebbe non scendere in campo a causa del colpo alla tibia subito in Europa League. Anche Rovella a rischio forfait; centrocampista biancoceleste non sembra aver recuperato dall’affaticamento muscolare. Dubbi anche sulla trequarti. Baroni deve scegliere tra Dia e Pedro.